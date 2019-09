AKTIE IM FOKUS: Teamviewer am zweiten Börsentag schwach

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Teamviewer laufen die ersten Tage an der Börse alles andere als rund.



Nachdem am Vortag der Gang auf das Parkett bereits holprig verlaufen war, büßten die Anteile an ihrem zweiten Börsentag zuletzt knapp 2 Prozent ein auf 24,81 Euro.

Teamviewer war der größte deutsche Technologie-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase. Das schwäbische Unternehmen stellt Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen her. Mit 26,25 Euro waren die Papiere am Vortag in Höhe des Ausgabepreises in den Handel gestartet, am Ende des Tages notierten sie mit 25,30 Euro klar darunter.

Die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefes raten dazu, an der Seitenlinie zu bleiben und Käufe zurückzustellen. Die Bewertung mit gut fünf Milliarden Euro sei nicht zu halten. Sie ergebe eine 13- oder gar 14-fache Umsatzbewertung und ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 100./ajx/fba

