AKTIE IM FOKUS: Teamviewer im Fokus - Unerwartet hohes Quartalswachstum

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Teamviewer könnten am Montag nach überraschend guten Quartalszahlen zu den Favoriten gehören.



Die Papiere des seit kurzem an der Börse notierten Softwarekonzerns wurden beim Handelshaus Lang & Schwarz rund 3 Prozent über dem Xetra-Schluss am Freitag notiert.

Teamviewer war im dritten Quartal rasant gewachsen. Sowohl die in Rechnung gestellten Umsätze als auch der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hätten positiv überrascht, sagte ein Händler./la/jha/

