AKTIE IM FOKUS: Talfahrt bei Apple geht weiter - Aktie testet 200-Tage-Linie

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jahrelang erfolgsverwöhnten Aktionäre von Apple brauchen in diesen Tagen ein dickes Fell.



Die Papiere knüpften am Freitag mit Kursverlusten von rund 4 Prozent auf 165,77 Dollar an ihren Kursrutsch vom Vortag an, als die Aktien des iPhone-Herstellers von einem schwachen Ausblick eines Lieferanten aus Taiwan belastet worden waren. Unter Anlegern machten sich daraufhin Sorgen um die so wichtigen Smartphone-Absätze des iPhone-Herstellers breit, die zu Wochenschluss auch nicht nachließen.

Für die Aktien, die am Freitag auch das große Bild unter den Technologiewerten an der Nasdaq weiter eintrübten, sind die jüngsten Verluste ein erneuter Rückschlag nach einem Mitte März bei 183,50 US-Dollar erreichten Rekordhoch. Immerhin konnten sie aber eine vielbeachtete charttechnische Marke gerade so für sich behaupten: und zwar die 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. Sie verläuft aktuell bei etwa 165,52 Dollar, wo die Apple-Aktie am Freitag ihr Tief markierte./tih/he