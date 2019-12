AKTIE IM FOKUS: Takkt-Aktien gefragt - Metzler hebt Takkt auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler hat den Aktien des Büromöbel-Händlers Takkt am Freitag frischen Schwung verliehen.



Sie stiegen am Vormittag um 3,55 Prozent auf 12,24 Euro. Nachdem der Kurs zuletzt mehrfach am Bereich um die 12 Euro gescheitert war, könnte dies zum Befreiungsschlag werden.

Laut dem Metzler-Analysten Tom Diedrich spricht Einiges für eine Erholung des wirtschaftlichen Umfelds in Deutschland und Europa im kommenden Jahr. Davon sollte Takkt dann überproportional profitieren. Die durchschnittlichen Markterwartungen für 2020 seien zu vorsichtig.

Die Takkt-Aktien waren auch im Sog von Konjunktursorgen Anfang November bei 10,52 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang 2013 gefallen. Seither haben sie sich nun um mehr als 16 Prozent erholt./mis/jha

