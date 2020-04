AKTIE IM FOKUS: Symrise steigen nach Umsatzzahlen der Konkurrenz

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Symrise -Aktien haben am Mittwoch nach Umsatzzahlen des Konkurrenten Givaudan um 1,03 Prozent auf 90,48 Euro zugelegt.



Laut dem Analysten Andreas von Arx von der Baader Bank wuchs der Schweizer Hersteller von Duftstoffen und Aromen im ersten Quartal aus eigener Kraft mehr als erwartet, wenngleich die Auswirkungen der Coronavirus-Krise künftig wohl noch stärker spürbar würden. Insgesamt hätten die Zahlen aber die Robustheit des Geschäftsmodells unterstrichen. Symrise will am 28. April über die Entwicklung im ersten Quartal berichtet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg machen die Symrise-Aktien ihre im Zuge der Corona-Krise erlittenen Verluste weiter wett. Seit dem Crash-Tief von 71,20 Euro Mitte März haben sie sich nun bereits um rund 27 Prozent erholt. Zum Vergleich: Vor dem Beginn des Corona-Crash am 24. Februar hatten die Papiere mehr als 98 Euro gekostet./mis/fba