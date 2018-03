AKTIE IM FOKUS: Swiss Re sehr fest - Kreise: Softbank will 25-Prozent-Anteil

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Der mögliche Einstieg von Softbank hat die Aktien von Swiss Re am Donnerstagmorgen um 2,63 Prozent auf 97,66 Franken steigen lassen.



Damit waren sie bester Wert im Schweizer Leitindex SMI und nahmen wieder Kurs auf ihr Ende Februar erreichtes Zwischenhoch von 98,80 Franken.

Der japanische Technologiekonzern woll laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Mittwochabend für 100 bis 105 Franken je Aktie einen Anteil von 25 Prozent an dem Schweizer Rückversicherer übernehmen. Am oberen Ende der Spanne würde Softbank einen Aufschlag von 16 Prozent auf den Schlusskurs der Swiss-Re-Aktie vom 7. Februar zahlen. An diesem Tag hatten die Schweizer einen Bericht des "Wall Street Journal" über Gespräche beider Unternehmen bestätigt.

Barclays-Analyst Ivan Bokhmat hinterfragte derweil den strategischen Sinn einer solchen Transaktion. Denn damit bekämen die Japaner keine Kontrolle über den Konzern, um dessen konservativen Investmentansatz zu ändern. Seine Kaufempfehlung für die Swiss-Re-Aktie beruhe primär auf der guten Kapitalausstattung, betonte der Experte./gl/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------