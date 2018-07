AKTIE IM FOKUS: Südzucker sackt auf Tief seit 2015 - AB Foods enttäuscht

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Südzucker sind am Donnerstag im frühen Handel in einem freundlichen Marktumfeld um bis zu 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit September 2015 abgesackt.



Für neuen Verkaufsdruck in der ohnehin schwachen Aktie sorgte das enttäuschende Zuckergeschäft der AB Foods .

Der britische Konzern verzeichnete in diesem Bereich laut seinem aktuellen Zwischenbericht wegen des Preisverfalls einen massiven Umsatzrückgang. Der Zuckermarkt wurde per 1. Oktober 2017 liberalisiert. Damit wurden die jahrelang geltenden Produktionsquoten, garantierte Mindestpreise und Ausfuhrbeschränkungen aufgehoben./ag/jha

