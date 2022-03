AKTIE IM FOKUS: Südzucker fallen nach Warburg-Studie auf Tief seit 2008

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Südzucker sind zum Wochenstart nach einer negativ interpretierten Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit über 13 Jahren eingebrochen. Gegen Mittag notierten die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns 13,3 Prozent im Minus bei 9,92 Euro und waren damit Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax .

Das Analysehaus Warburg Research stufte die Südzucker-Titel von "Hold" auf "Sell" ab und senkte das Kursziel von 15,10 auf 9,00 Euro. Die Preise für Gas und Strom in Europa seien seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine weiter in die Höhe geschnellt, was zu einem wesentlichen Problem für den Zuckerkonzern werde, begründete Analyst Oliver Schwarz sein neues Votum./edh/mis