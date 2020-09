AKTIE IM FOKUS: Studie und Speicherpreise geben Siltronic vorbörslich Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Waferherstellers Siltronic gehören am Mittwoch vorbörslich im MDax zu den besonders gefragten Werten.



Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für sie verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 1,7 Prozent nach oben. Dabei halfen ein optimistischer Analystenkommentar von Jefferies Research und laut Händlern auch positive Preisbewegungen am Markt für Speicherchips.

Börsianer verwiesen darauf, dass die Preise für DRAM-Chips derzeit erstmals seit einigen Monaten wieder stiegen. "Sollte dies zum Trend werden, wäre dies ein positiver Kurstreiber für Siltronic", so der Marktteilnehmer. Mit seinen Wafern könnte das Unternehmen als Zulieferer von einer Erholung in dieser Branche profitieren.

In Speicherchip-Segment rechnet Jefferies-Experte Constantin Hesse mit einer solchen Markterholung. Er startete die Beobachtung der Aktien am Mittwoch mitunter deshalb mit einer Kaufempfehlung. Mit einem Ziel von 105 Euro sieht er mehr als 30 Prozent an Kurspotenzial./tih/fba