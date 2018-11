AKTIE IM FOKUS: Studie hilft Dialog Semi bei schwacher Branchenstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Dialog Semi haben der schwachen Branchenstimmung am Freitag nach enttäuschenden Ausblicken von Nvidia und Applied Materials bereits früh getrotzt.



Nach einer Studie von Kepler Cheuvreux traten Käufer auf den Plan, die die Papiere des Chipentwicklers und Apple-Zulieferers zuletzt mit plus 2,8 Prozent in die Spitzengruppe des SDax trieben.

Analyst Sebastien Sztabowicz gab seine negative Einschätzung auf und nahm eine neutrale Haltung ein. Trotz der geringen Berechenbarkeit für iPhone-Absatz und Branchenzyklus sei die Bewertung der Papiere inzwischen tief genug, um sie vor weiteren Rückschlägen zu bewahren, so der Experte./ag/jha/

