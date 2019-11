AKTIE IM FOKUS: Ströer brechen auf Rekordhoch aus

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ströer wagen am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen den Ausbruch auf ein neues Rekordniveau.



Mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 75,25 Euro schafften sie es erstmals in ihrer Geschichte über die Marke von 74,40 Euro, die in den vergangenen Tagen zu einer Hürde geworden war.

Die Papiere des Spezialisten für Außenwerbung setzen damit ihre Rally im bisherigen Jahresverlauf fort. Zu Jahresbeginn waren sie im Tief noch für gut 40 Euro zu haben, mittlerweile sind sie fast das Doppelte Wert. In der 2019er-Kursbilanz gehören sie im Kleinwerte-Index SDax , der bislang um fast 24 Prozent gestiegen ist, zu den sieben Spitzenwerten./tih/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------