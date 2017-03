AKTIE IM FOKUS: Ströer auf höchstem Niveau seit erstem Muddy-Waters-Angriff

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Analystenempfehlungen haben die Aktien von Ströer am Mittwoch weiter angetrieben.



Die Papiere des Werbevermarkters kletterten mit 50,56 Euro auf das höchste Niveau seit April 2016. Am Vormittag verteidigten die Papiere knapp darunter mit plus 2,1 Prozent noch die Spitze des MDax. Die Experten der britischen Banken HSBC und Barclays sehen auch nach der jüngsten Rally weiter Luft nach oben.

Im April 2016 hatte der Research-Dienst Muddy Waters den Werbevermarkter erstmals mit massiven Vorwürfen ins Visier genommen. In der Folge war es am 21.April zu einem Kurseinbruch um in der Spitze fast 33 Prozent gekommen. Im August meldete sich Muddy Waters nach Geschäftszahlen dann erneut zu Wort. Bis Anfang Dezember des Vorjahres ging es dann auf 34,25 Euro abwärts. Seither erholten sich Ströer-Anteile inzwischen aber um fast die Hälfte.

Analyst Olivier Moral von der Investmentbank HSBC lobte nun das zweigleisige Geschäftsmodell und signalisierte mit seinem Kursziel von 58 Euro weitere knapp 15 Prozent Potenzial. Damit wären auch die Muddy-Waters-Angriffe endgültig vergessen. Der Experte setzt nach einer Periode aktiver Zukäufe nun vor allem auf Synergien zwischen der klassischen Außenwerbung und der Onlinewerbung.

Asen Kostadinov von Barclays hält die Aktien ebenfalls für zu günstig und setzte ein Kursziel von 56 Euro an. Die Vorwürfe von Muddy Waters seien ausreichend entkräftet worden. Ströer dürfte weiter von der Expansion in den Online-Werbemarkt profitieren./ag/mis