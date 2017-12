AKTIE IM FOKUS: Steinhoff wieder etwas erholt - Gläubiger bündeln Kräfte

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Steinhoff haben sich am Freitag im vorbörslichen Handel etwas erholt.



Auf der Handelsplattform Tradegate standen sie zuletzt 3,63 Prozent höher verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs.

Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen meldete, wollen die Gläubiger des von einem Bilanzskandal erschütterten Möbelhändlers sich nun zusammentun, um weitere Verluste zu verhindern.

Ein Händler sagte, die Nachricht reiche aus für eine technische Gegenbewegung in der Aktie, mehr aber auch nicht. Am Ende werde das wohl ein schlecher Deal für die Steinhoff-Kapitaleigner. Die Steinhoff-Papiere wurden an der Börse seit Bekanntwerden des Bilanzskandals abgestraft und sind inzwischen nur noch ein "Penny Stock"./ajx/das

