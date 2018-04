AKTIE IM FOKUS: Steinhoff mit weiterem Rekordtief

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im Zuge des Bilanzskandals abgestürzten Steinhoff-Aktien haben am Mittwochnachmittag ein weiteres Rekordtief markiert.



Mit gerade mal 0,139 Euro kosteten sie so wenig wie nie zuvor. Zuletzt belief sich das Minus auf etwas mehr als 12 Prozent beim Kurs von 0,149 Euro. Damit waren die Anteile abgeschlagen auf dem letzten Platz im Kleinwerteindex SDax , in den die Aktien erst im März abgestiegen waren.

Der ehemalige Aufsichtsratschef Christo Wiese stritt derweil ein falsches Verhalten mit Blick auf angenommene Millionen-Zahlungen im Zusammenhang mit einer geplanten Fusion des Afrika-Geschäfts mit der südafrikanischen Supermarktkette Shoprite am Mittwoch ab. Wiese ist größter Aktionär von Shoprite. Von Steinhoff hatte es am Dienstag geheißen, zwei Zahlungen an Wiese im Oktober und November des vergangenen Jahres seien nicht korrekt offengelegt worden und hätten nicht den Unternehmensrichtlinien entsprochen.

Die Aktien der Poco-Mutter mit niederländischer Rechtsform und operativem Sitz in Südafrika stehen enorm unter Druck, seit im Dezember Unregelmäßigkeiten in den Büchern des Unternehmens bekannt geworden waren. Nach der starken Expansion der vergangenen Jahre mit zahlreichen Übernahmen waren Zweifel an den Werten der übernommenen Unternehmen aufgekommen./ajx/he