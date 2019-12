AKTIE IM FOKUS: Startrally bei Deutscher Bank zum Investorentag verpufft

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger der Deutschen Bank haben sich am Dienstag mit den Aussagen des Finanzhauses anlässlich einer Investorenveranstaltung schwer getan.



Laut einem Händler gab es in Aussagen zu den Kosten-, Rendite- und Kapitalzielen sowohl positive wie auch negative Aspekte zu vermelden. Das Gesamtpaket kam denn auch nur Anfangs richtig gut an: nach anfänglichen Kursgewinnen von bis zu 1,7 Prozent tauchten die Aktien zuletzt knapp mit 0,2 Prozent ins Minus ab. Immerhin gehörten sie damit aber noch zu den besten Werten im schwachen Dax .

Die Bank teilte vor dem Anlegertreffen mit, das im Sommer ausgegebene Ziel für die Eigenkapitalrendite sei angesichts der verschärften Niedrigzinsen in der Eurozone ehrgeiziger geworden. Bei ihrer Umstrukturierung kommen die Frankfurter nach eigenen Angaben aber teilweise schneller voran als geplant. Auf der Kostenseite bekräftigte Konzernchef Christian Sewing die Mittelfristziele. Etwas positiv wurde gewertet, dass die Europäische Zentralbank die geforderte harte Kernkapitalquote (CET1) von 11,84 auf nun 11,59 Prozent reduziert hat./tih/jha/

