AKTIE IM FOKUS: Starke UBS-Zahlen geben Bankensektor Auftrieb

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gute Zahlen für das zweite Quartal haben der UBS am Dienstag einen Kurssprung von 2,65 Prozent beschert.



Damit waren die Aktien der Schweizer Großbank Spitzenreiter im Swiss Market Index (SMI) . Auch die ganze Branche in Europa profitierte davon.

Der Bankensektor im marktbreiten Stoxx Europe 600 gewann 1,33 Prozent. Für den Konkurrenten Credit Suisse aus der Schweiz ging es um 2,35 Prozent hoch. Die Anteilsscheine der Commerzbank führten in Deutschland mit plus 2,44 Prozent die Gewinnerliste im Dax an, während es für Deutsche Bank immerhin um 1 Prozent bergauf ging. Dagegen büßten die schon vortags von schwachen Zahlen gebeutelten Aktien der Privatbank Julius Bär weitere 1,36 Prozent ein - hier belasteten nun negative Analystenkommentare.

Der überraschende Gewinnanstieg bei der UBS geht vor allem auf das Investmentbanking zurück. Aber auch im Kerngeschäft - der Verwaltung von großen Vermögen - verzeichneten die Schweizer einen Anstieg. Die Experten der britischen Bank Barclays lobten zudem die überraschend gute Entwicklung der harten Kernkapitalquote. Der Geldabfluss in der Sparte Vermögensverwaltung sowie der zum Teil vorsichtige Ausblick schreckten die Anleger offenbar nicht./gl/jha/

