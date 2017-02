AKTIE IM FOKUS: Starke Geschäftszahlen treiben Rally von Infineon weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon haben den Optimismus der Aktionäre weiter befeuert.



Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank nannte die Resultate des ersten Geschäftsquartals 2016/17 überzeugend. Die Aktien gewannen am Donnerstag Vormittag 2,10 Prozent auf 17,51 Euro. Das bedeutete den höchsten Stand seit fast 15 Jahren. Die Papiere profitieren seit Monaten von der guten Entwicklung der Branche. Allein seit dem Zwischentief vor rund einem Jahr haben sie mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen.

Infineon kommt vor allem die zunehmende Technologisierung von Autos zugute. Die Nachfrage nach Chips, etwa für Fahrerassistenzsysteme, oder die zunehmende Vernetzung ist hoch. Dank der gut laufenden Geschäfte mit den Autobauern übertraf der Dax -Konzern mit einem Umsatz von knapp 1,65 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 246 Millionen Euro die Markterwartungen im abgelaufenen Jahresviertel.

MORGAN STANLEY MONIERT DIE NUR BESTÄTIGTEN ZIELE

Für das Gesamtjahr (Ende September) bleibt der Konzern zudem zuversichtlich und bestätigte seine Prognosen. Beim Umsatz wird demnach weiter ein Anstieg um etwa 6 Prozent - plus oder minus 2 Prozentpunkte - in Aussicht gestellt. Die operative Marge werde im Mittelpunkt der Umsatzspanne bei voraussichtlich 16 Prozent liegen. Analyst Francois Meunier von der Bank Morgen Stanley fand angesichts des Ausblicks ein kleines Manko und verwies darauf, dass viele andere Unternehmen der Branche im Zuge starker Quartalszahlen ihre Ausblicke angehoben hätten.

DZ-Bank-Analyst Schnitzer hält die Ziele von Infineon denn auch für konservativ und traut dem Unternehmen das Erreichen des oberen Endes zu. "Infineon ist in den am stärksten wachsenden Halbleitersegmenten vertreten," schrieb er. Die Wachstumsraten in den Segmenten Automotive, Industrie und Sicherheit sowie dem Internet der Dinge lägen deutlich über dem allgemeinen Marktwachstum.

BRANCHENKONSOLIDIERUNG HEIZT ÜBERNAHMEFANTASIE AN

Neben den guten Geschäftszahlen sorgt aktuell auch Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche für gute Stimmung unter den Aktionären. Eine von vielen geplanten Transaktionen ist derzeit der 47 Milliarden US-Dollar schwere Kauf des niederländischen Chipherstellers NXP durch Qualcomm. Vor diesem Hintergrund spekulieren Investoren auch immer wieder auf eine Übernahme des deutschen Konzerns. Der ist an der Börse aktuell rund 20 Milliarden Euro wert./mis/ck/stb