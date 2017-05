AKTIE IM FOKUS: Staples ziehen an - Medien: Offerte von Cerberus ist zu niedrig

Weitere Suchergebnisse zu "Staples":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Staples sind am Donnerstag um bis zu 6,5 Prozent angesprungen.



Zuletzt stand noch ein Plus von 4,56 Prozent auf 9,18 US-Dollar zu Buche. Die Büroartikelkette habe eine Übernahmeofferte des US-Finanzinvestors Cerberus Capital Management als zu niedrig zurückgewiesen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Im Rennen sei nun noch die private Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners.

Die Aussicht auf einen Verkauf von Staples an Finanzinvestoren hatte bereits Anfang April für einen Kurssprung gesorgt. Die Papiere hielten sich dann bis Anfang Mai auf dem recht hohen Niveau um 9,80 Dollar, bevor die Kurse wieder etwas abbröckelten./la/he