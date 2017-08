AKTIE IM FOKUS: Stada kommen weiter zurück - Singer will bei 74,4 Euro zustimmen

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Stada sind am Donnerstag etwas weiter zurückgefallen.



Die Papiere des in der Übernahme durch die Investoren Bain Capital und Cinven befindlichen Generikaherstellers sanken um 1,20 Euro auf 77,95 Euro. Berücksichtigt werden muss dabei allerdings noch eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,72 Euro.

Der Finanzinvestor Paul Singer will mit seinem Hegdefonds Elliott dem von Bain und Cinven angestrebten Beherrschungsvertrag gegen eine Mindestabfindung von 74,40 Euro je Aktie zustimmen. "Damit dürfte klar sein, dass Kurse weit über 80 Euro wohl etwas hoch waren und nicht wiederkommen", sagte ein Börsianer.

Das Übernahmeangebot von Bain und Cinven lag im zweiten Anlauf bei 66,25 Euro je Aktie. Zu diesem Preis waren ihnen knapp 64 Prozent der Anteile angedient worden. In der Hoffnung auf einen Aufschlag im Zuge des angestrebten Gewinnabführungsvertrags und eines später möglichen Squeeze-outs waren Stada-Aktien in der Spitze bis auf 83,65 Euro geklettert./ag/stb