AKTIE IM FOKUS: Stabilus ziehen an - JPMorgan: Quartal hat wohl gut begonnen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stabilus haben am Montag positiv auf die endgültigen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal reagiert.



Die Papiere des Autozulieferers hielten sich im Handelsverlauf im Plus und zogen zuletzt unter den besten Werten im SDax um 6 Prozent auf 68,90 Euro an. Der Nebenwerteindex legte zuletzt um 0,4 Prozent zu.

Mit dem Kurssprung an diesem Montag nahmen die Anteilsscheine von Stabilus wieder Kurs auf das Anfang Februar diesen Jahres erreichte Hoch seit 2018 bei 70 Euro. Der Autozulieferer habe ein starkes erstes Geschäftshalbjahr hinter sich und so wie es aussehe, habe auch das dritte Geschäftsquartal gut begonnen, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan./la/mis