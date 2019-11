AKTIE IM FOKUS: Sportliche Krise drückt vorbörslich auf Borussia Dortmund

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) steuern am Montag nach dem Bundesliga-Wochenende auf einen schwachen Start zu.



Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag um 1,8 Prozent bergab, nachdem der Fußballclub am Freitagabend im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Paderborn fast ein Debakel erlebt hatte. Sportlich wurde das in der Nachspielzeit gerettete 3:3 als schwerer Rückschlag gewertet, was nun auch die Aktionäre wieder beunruhigt. Besonders im Fokus steht daher am Montag auch die anstehende Hauptversammlung des BVB./tih /mis