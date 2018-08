AKTIE IM FOKUS: Spekulationen über aktivistischen Investor beflügeln IBM

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von IBM haben am Freitag an der Spitze im Dow Jones Industrial kräftig zugelegt.



Händler verwiesen auf Spekulationen über einen Einstieg eines aktivistischen Investors bei dem Technologie-Urgestein.

Zuletzt gewannen die Anteile 2,92 Prozent auf 147,13 Dollar. Auf Jahressicht stehen sie allerdings immer noch mit gut 4 Prozent im Minus. Sie schneiden damit schlechter ab als der US-Leitindex, der seit seit Anfang 2018 gut 3 Prozent höher notiert./ajx/he