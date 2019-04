AKTIE IM FOKUS: Spekulation um Interesse an Aixtron treibt Kurs an

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erneute Spekulationen um ein Interesse großer Halbleiterhersteller an der Technologie von Aixtron haben den Kurs der Aktie am Freitag angetrieben.



Mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 9,176 Euro zählten die Titel zu den größten Gewinnern im SDax der Nebenwerte. Den Sprung auf ein neues Hoch seit Ende Februar verpassten sie bislang nur knapp.

Ein Händler verwies auf den Bericht einer Internet-Plattform für Fusionen und Übernahmen, dem zufolge Branchengrößen wie Applied Materials , Tokyo Electron und LAM Research an der Technologie von Aixtron interessiert sein dürften. Die Endabnehmermärkte von Aixtron steuerten auf eine Erholung zu und aus Sicht eines Übernahmeinteressenten werde die Zahlung einer Prämie durch die gute Bilanz von Aixtron zum Großteil aufgewogen, heiße es in dem Bericht./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------