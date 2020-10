AKTIE IM FOKUS: Software AG weiter unter Druck - Hackerangriff bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Software AG haben ihren Abwärtstrend am Montag beschleunigt.



Mit einem Minus von 4,43 Prozent auf 37,94 Euro fielen sie auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Laut Händlern richten Anleger weiterhin ihre Blicke auf einen Hackerangriff, über den das Unternehmen in der vergangenen Woche berichtet hatte. Am Wochenende hatte es dann Berichte gegeben, wonach Teile gestohlener Daten von den Hackern veröffentlicht worden seien.

Trotz der jüngsten Kursverluste von knapp 15 Prozent seit dem Zwischenhoch Mitte September beläuft sich das Plus der Aktien im bisherigen Jahresverlauf noch auf mehr als ein Fünftel. Das reicht für einen Platz im vorderen Drittel des MDax./mis/nas