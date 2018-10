AKTIE IM FOKUS: Software AG überzeugt die Anleger mit Quartalszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Quartalszahlen haben die Papiere der Software AG im vorbörslichen Freitagshandel beflügelt.



Die im MDax notierten Anteile schnellten auf der Handelsplattform Tradegate um 5,7 Prozent auf 40,30 Euro hoch verglichen mit ihrem Xetra-Schluss. Bereits am Vortag hatten sie 3,5 Prozent fester geschlossen. Von ihrem jüngsten Tief vor mehr als einer Woche haben sie sich nun schon wieder um mehr als 15 Prozent erholt.

Die Darmstädter punkten zunehmend mit ihren Angeboten zur Vernetzung von Maschinen und mit Integrationssoftware. Die Stärke in diesen Bereichen sei ermutigend, schrieb JPMorgan-Analystin Stacy Pollard in einer aktuellen Studie. Sie sieht hier auch die langfristigen Umsatztreiber. Analyst Knut Woller von der Baader Bank sieht das Unternehmen nach den Quartalszahlen nun wieder in der Spur, um die Gesamtjahresziele zu erreichen./ajx/mis