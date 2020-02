AKTIE IM FOKUS: Software AG nach Kapitalmarkttag weiter begehrt

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aufwärtstrend bei den Papieren der Software AG hat sich zum Kapitalmarkttag des Unternehmens beschleunigt.



Die im MDax gelistete Aktie kostete am Mittwochnachmittag 34,65 Euro und damit fast 11 Prozent mehr als am Vortag. Nach der Compugroup war sie somit der zweitbeliebteste Wert im Index für mittelgroße Unternehmen.

Auf dem Kapitalmarkttag in London habe die neue Führung etwas mehr Einsicht in das neue Geschäftsmodell mit der stärkeren Ausrichtung auf Abonnements gegeben, schrieb Baader-Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihm zufolge kommt es jetzt auf die Entwicklung im ersten Quartal an. Wenn hier alles nach Plan laufe, dürften Anleger anfangen, über das schwierige Jahr 2020 hinwegzusehen, und sich auf die künftig erwartete Wachstumsdynamik konzentrieren.

Die Software AG hatte ihre Anleger Ende Januar mit einer schwachen Entwicklung im zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft sowie mit deutlich gesenkten Margen-Prognosen für 2020 enttäuscht. Der Anfang 2018 angetretene Konzernchef Sanjay Brahmawar krempelt das Unternehmen derzeit um, was mittelfristig zu einem besseren Wachstum führen soll, aber zunächst ins Geld geht.

Ein Händler wies am Mittwoch darauf hin, dass Investoren auf Schnäppchenjagd seien. So stünden aktuell jene Papiere hoch im Kurs, die zuletzt vor allem wegen der Sorgen um die neuartige Lungenkrankheit Federn lassen mussten. Einen nach Bekanntwerden der verschärften Investitionsvorhaben eingetretenen Kursrutsch hatten die Software-Papiere in den vergangenen Tagen wieder wettgemacht./kro/fba