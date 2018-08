AKTIE IM FOKUS: Sixt nähern sich Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrally der im SDax gelisteten Stammaktien von Sixt hat sich am Montag fortgesetzt.



Mit einem Plus von gut 3 Prozent auf 114 Euro näherten sich die Papiere des Autovermieters ihrem Rekordhoch von 116,40 Euro von Mitte Mai. In drei Handelstagen ging es inzwischen um fast 12 Prozent aufwärts.

Nachdem Analyst Hela Zarrouk von Oddo BHF in seiner jüngsten Studie mit 125 Euro noch deutliches Kurspotenzial signalisierte, sind die Aktien gemessen am unveränderten Ziel von 118 Euro des Experten Pierre Groning von Hauck & Aufhäuser fast ausgereizt.

Er geht zwar davon aus, dass Sixt auf der "Überholspur" bleibt und rechnet mit einer Fortsetzung des "Katz-und-Maus-Spiels" zwischen Markterwartungen und immer wieder erhöhten Jahreszielen. Er bevorzugt jedoch die nicht im SDax gelisteten Vorzugsaktien des Konzerns. Sie stehen aktuell kaum verändert bei 68 Euro und er traut ihnen 115 Euro zu./ag/tav

