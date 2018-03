AKTIE IM FOKUS: Sixt erfreut Aktionäre mit Sonderdividende

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die im Kleinwerteindex SDax notierten Stammaktien des Autovermieters Sixt sind am Montag nach der Ankündigung einer Sonderdividende auf ein Plus von 3,58 Prozent nach oben geschnellt.



Damit kosteten sie 88,35 Euro.

Das Unternehmen will für beide Aktiengattungen für 2017 eine Sonderdividende in Höhe von 2,05 Euro zahlen. Regulär sollen zudem 1,95 Euro je Stammaktie und 1,97 Euro je Vorzugsaktie fließen. Mit der Sonderausschüttung sollen die Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung 2017 sowie dem Verkauf der Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen DriveNow an BMW beteiligt werden, wie es in der Mitteilung hieß./mis/das

