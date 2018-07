AKTIE IM FOKUS: Sixt nach Eckdaten nur kurzzeitig sprunghaft

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorläufige Zahlen von Sixt haben sich am Dienstag nach ersten Ausschlägen nicht als nachhaltiger Kurstreiber erwiesen.



Vor der Eckdatenvorlage mit 108,50 Euro etwa 2 Prozent im Plus liegend, zogen die Aktien des Autovermieters am Nachmittag zunächst bis auf 111,40 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Mai an. Dann aber ließ der Schwung umgehend wieder nach, zuletzt wurden die Aktien wieder zu 108,50 Euro gehandelt.

Wie Sixt mitteilte, beläuft sich das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im zweiten Quartal auf voraussichtlich 82 Millionen Euro - bei einem Konzernumsatz von rund 641 Millionen Euro. Mit beiden Kennziffern übertraf Sixt nach eigenen Angaben die Vorjahreswerte von 65,8 sowie 573,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr geht der Konzern weiterhin von einem deutlichen Anstieg des operativen Umsatzes und des Vorsteuerergebnisses aus./tih/he