AKTIE IM FOKUS: Siltronic auf Tief seit September 2017 - Techsektor sehr schwach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem sehr schwachen europäischen Technologiesektor hat es am Dienstag die Papiere von Siltronic besonders schwer erwischt.



Im MDax sackten die Anteile des Wafer-Produzenten bis auf 85,32 Euro ab. So tief hatten sie zuletzt im September 2017 notiert. Seit ihrem Hoch von 160,55 Euro im März 2018 haben sie sich damit fast halbiert. Zuletzt kosteten sie knapp 86 Euro und waren mit einem Minus von 7,5 Prozent am MDax-Ende.

Der Technologiesektor steht am Dienstag nicht zuletzt wegen schwacher Halbleiterwerte unter Druck, nachdem der Ausblick des iPhone-Zulieferers AMS < am Markt nicht gut ankam. Die AMS-Titel sackten in Zürich zuletzt um mehr als 20 Prozent ab.

Bei Siltronic verwies ein Händler zudem auf eine Abstufung durch die Credit Suisse von "Outperform" auf "Neutral mit einem drastisch gekappten Kursziel von 190 auf 106 Euro. Die Aktien befinden sich seit Anfang August in einem Abwärtstrend./ajx/mis