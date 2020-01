AKTIE IM FOKUS: Siltronic-Kurs mit möglichem Befreiungsschlag

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Chipindustriezulieferers Siltronic sind am Freitag im Sog guter Zahlen aus der Chipbranche über den Widerstandsbereich um die 93,50 Euro geklettert.



Gegen Mittag führten sie den Index der mittelgroßen Werte MDax mit einem Plus von 6,23 Prozent auf 95,46 Euro an. Zur Bestätigung des Befreiungsschlages wäre nun aus technischer Sicht ein Tagesschluss über 93,76 Euro - dem Hoch vom April 2019 - günstig. Darüber wartet dann mit 98,56 das Hoch vom vergangenen Februar.

Die Papiere des Herstellers von Halbleiterwafern für die Chipindustrie haben sich seit dem Zwischentief von 49,13 Euro vergangenen Juni nun schon fast verdoppelt. Damals hatte die Furcht vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft im Sog des US-chinesischen Handelsstreits die gesamte Branche belastet.

Zuletzt hatten sich die Perspektiven aber wieder aufgehellt, auch weil die USA und China sich auf einen Waffenstillstand geeinigt hatten. Hinzu kamen nun auch positiv aufgenommene Geschäftszahlen großer US-Technologiekonzerne. So hatten das Computer-Urgestein IBM und der Chiphersteller Intel die Erwartungen mit ihren jüngsten Quartalszahlen in der nun endenden Woche übertroffen./mis/nas/jha/