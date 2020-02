AKTIE IM FOKUS: Siemens vorbörslich unter Druck - Schwaches Industriegeschäfte

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein in ersten Reaktion schwach eingeschätztes Quartal hat am Mittwoch vorbörslich die Aktien von Siemens belastet.



Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs um 1,6 Prozent - und gaben so ihre Vortagsgewinne wieder ab. Der Dax wurde zeitgleich nur moderat schwächer erwartet.

Händlern zufolge ist das erste Quartal in den Industriegeschäften schwächer als erwartet ausgefallen, was die operative Entwicklung betrifft. Dabei hinterlasse wohl die derzeitige Schwäche im Auto- und Maschinenbau ihre Spuren, hieß es. Laut Analyst Wasi Rizvi entwickelt sich die Profitabilität in den Kerngeschäften damit weiter schwach. Als stark gewertete Auftragseingänge konnten vor diesen Hintergründen den Gesamteindruck bei den Anlegern nicht verbessern.

Den außerdem vermeldeten Kauf des Iberdrola -Anteils an Siemens Gamesa wertete Analyst Guillermo Peigneux Lojo unter Einbezug möglicher Kosteneinsparungen als wertneutral. Für rund 1,1 Milliarden Euro werden die 8,1 Prozent des spanischen Energiekonzerns übernommen./tih/jha/

