AKTIE IM FOKUS: Siemens bauen Gewinne noch aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Anstieg der Siemens -Aktien auf den höchsten Stand seit Anfang Februar am Mittwoch haben die Papiere am Himmelfahrtstag noch eine Schippe draufgelegt.



Sie gewannen 1,36 Prozent auf 116,16 Euro. "Sicherlich dürfte auch der illiquide Handel am Feiertag den Kurs heute noch etwas nach oben treiben", vermutete ein Händler.

Es gab aber auch weitere positive Reaktionen von Analysten nach den guten Quartalszahlen der Münchener vom Vortag. So erhöhten die Deutsche Bank und der Broker Liberum das Kursziel jeweils auf 120 Euro. Beide Häuser hoben vor allem auf das starke Abschneiden im Segment digitale Fabrik ab, wo die Marge laut Liberum die Konsensschätzung um mehr als 200 Basispunkte übertroffen hat.

Noch mehr Aufwärtspotenzial sahen die Analysten von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 139 Euro und die Societe Generale mit 140 Euro./bek/jha/

