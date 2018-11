AKTIE IM FOKUS: Siemens Heathineers steigen - Bernstein lobt starke Margen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von Siemens Healthineers haben die Aktien am Montag im vorbörslichen Handel zugelegt.



Auf Tradegate stiegen sie um gut 2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag. Laut einer ersten Einschätzung der Analystin Lisa Bedell Clive von Bernstein liegen die Ergebnisse des Herstellers von Medizintechnik leicht über den Markterwartungen.

So habe der Umsatz aus eigener Kraft im vierten Quartal mit 4,2 Prozent etwas stärker zugelegt als die Konsensprognose. Auch die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebita) liege mit 18,2 Prozent leicht über der Marktprognose. "Und das trotz höherer Kosten als angenommen, dank starker Margen in den einzelnen Geschäftsfeldern", urteilte die Expertin in einer ersten Einschätzung./bek/jha/

