AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers vorbörslich schwach - 'Zahlen enttäuschen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat am Montag vorbörslich unter enttäuschenden Zahlen gelitten: Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die zuletzt stark gelaufenen Aktien des TecDax-Unternehmen rund dreieinhalb Prozent auf 37,75 Euro ein.



Erst am vergangenen Donnerstag hatten sie bei 39,49 Euro den bisherigen Höhepunkt ihrer noch jungen Börsengeschichte erreicht. Mitte März hatte Siemens seine Tochter mit einem Ausgabepreis von 28 Euro an die Börse gebracht.

Der Nettogewinn vom Siemens Healthineers ging im dritten Geschäftsquartal wegen negativer Währungseffekte, Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica sowie Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag um 10 Prozent zurück, während der Umsatz stagnierte. Die Resultate lägen unter den Erwartungen, erklärte ein Händler. Zum bestätigten Jahresausblick merkte er an, dass das Unternehmen nun bei den nicht-operativen Kosten einen deutlicheren Anstieg als bisher erwarte. Positiv würden nur die überraschend hohen Installationszahlen von Atellica in den vergangenen 9 Monaten hervorstechen./gl/fba