AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers sehr fest - Positive JPMorgan-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Mittwoch ihr Zwischenhoch von Ende März in Angriff genommen.



Sie gewannen am Vormittag 2,2 Prozent auf 47,97 Euro und notierten damit knapp darüber. Im MDax der mittelgroßen Werte waren die Anteile damit unter den Favoriten.

Als stützend erwies sich eine mit "Overweight" aufgenommene Bewertung der Papiere durch die US-Bank JPMorgan. Der Medizintechniker sei gut aufgestellt, um sich weitere Marktanteile zu sichern, schrieb Analyst David Adlington in seiner Studie. Das bremsende Diagnostikgeschäft habe immer geringere Bedeutung./ajx/jha/