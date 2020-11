AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy krönen November-Rallly mit weiterem Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kursrally am Freitag beschleunigt.



In der Spitze stiegen sie bis auf 25,05 Euro, das war der höchste Kurs ihrer noch jungen Börsengeschichte. Zuletzt waren sie mit 24,95 Euro 3,14 Prozent teurer als am Vortag.

Ende September hatte der Siemens-Konzern seine Energiesparte an die Börse gebracht. Mit einem Kurs von 22,01 Euro gestartet, kletterten die Anteile in den Tagen danach bis auf 23,77 Euro. Danach begann die Talfahrt bis auf 18,36 Euro Ende Oktober und eine anschließende noch dynamischere Aufwärtsbewegung, die nun an diesem Freitag mit dem Rekordhoch gekrönt wurde.

Analyst Alfred Glaser von der Investmentbank Oddo BHF betonte in seiner aktuellen Studie, die Aktien seien zwar recht schwankungsanfällig, böten aber hohes Wertpotenzial. Insbesondere der Geschäftsbereich "Gas and Power" mit den Turbinen, Kraftwerken und der Stromübertragung sei deutlich unterbewertet. In seiner Ersteinschätzung für Siemens Energy empfiehlt der Experte daher die Titel zum Kauf mit einem Kursziel von 28 Euro./ajx/he