AKTIE IM FOKUS: Short-Empfehlung belastet Deutsche Bank

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Deutschen Bank sind am Montag an das Ende des Dax gefallen.



Die Papiere verloren 1,6 Prozent, nachdem ein bekannter Hedgefonds-Manager zu Leerverkäufen (Shorts) in der Aktie geraten hatte. Mit Short-Positionen setzen Anleger auf fallende Kurse.

"Die Deutsche Bank ist eine Problembank", sagte Steve Eisman, Chef des Hedgefonds Neuberger Berman Group, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie habe Probleme mit der Profitabilität und werde im kommenden Jahr das Kapital erhöhen müssen. Über die Aktienposition seines Fonds in Papieren der Deutschen Bank machte Eisman keine Angaben. Er hatte den Zusammenbruch des Marktes mit Ramschkrediten auf US-Immobilien 2008 vorausgesagt.

Zudem hatte sich die britische Großbank HSBC am Montag mit Blick auf die Restrukturierung der Deutschen Bank negativ zu deren Profitabilität geäußert und die Dividendenprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 gekürzt./bek/he