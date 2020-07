AKTIE IM FOKUS: Shop Apotheke nach Zielanhebung auf Rekordkurs erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angehobene Jahresziele der Shop Apotheke dürften am Freitag für ein weiteres Rekordhoch der Aktien sorgen.



Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sprangen die Papiere der Online-Arzneimittelhändlers im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss bereits um 1 Prozent auf 147,00 Euro hoch. Erst tags zuvor hatten sie bei 145,60 Euro ein Hoch markiert und sind seit Jahresbeginn damit nun schon um 233 Prozent hochgeschossen.

Dennoch rechnen Händler nach den neuen Zielen zunächst mit weiteren Kursgewinnen, erwarten dann jedoch Gewinnmitnahmen. "Die höher gesteckten Ziele bei Umsatz und operativem Ergebnis ist positiv für die Stimmung und vergrößert auch den Abstand zwischen der Konkurrentin Zur Rose , die in diesem Jahr nur ein Umsatzwachstum von 10 Prozent in Aussicht gestellt hat", sagte ein Händler. Die Shop-Apotheke rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von mindestens 30 Prozent. Er sah jedoch keine Überraschung in den Äußerungen und auch ein anderer Händler verwies darauf, dass das SDax -Unternehmen bereits eine Zielanhebung avisiert hatte. "Die Aktien sind reif für Gewinnmitnahmen", ergänzte er./ck/mis

