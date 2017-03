AKTIE IM FOKUS: Scout24 verlieren weiter - Analysten rudern etwas zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch vom Vortag haben die Aktien von Scout24 am Donnerstag weiter nachgegeben.



Mit 29,805 Euro erreichten die Papiere des Onlineplattform-Betreibers einen weiteren Tiefststand seit November des Vorjahres und weiteten ihren Rückschlag seit Dienstag auf über 11 Prozent aus.

Tags zuvor hatte Scout24 mit seinem Ausblick enttäuscht - nun ruderten die Analysten von Goldman Sachs und Barclays mit ihren Kurszielen zurück. Sie blieben mit 39 und 37 Euro allerdings deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau.

Die Hoffnung für die Plattform Immobilienscout habe einen weiteren Dämpfer erhalten, kommentierte Barclays-Experte Andrew Ross. Seit dem Börsengang enttäusche dieser Zweig, was bisher durch die starke Entwicklung des Automarktes Autoscout zumindest teilweise kompensiert worden sei. An der Immobilienscout-Schwäche ändere sich wohl nichts, so Ross. Die Aussichten für die so wichtigen Umsatzerlöse von Kernmaklern seien schwach.

Auch Lisa Yang von Goldman kritisierte den Ausblick, hob allerdings gleichzeitig das langfristig enorme Wachstumspotenzial hervor./ag/mis