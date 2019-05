AKTIE IM FOKUS: Scout24 legen nach Elliott-Meldung zu - Fantasie nicht raus

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Scout24 sind bis Dienstagmittag mit plus 2,33 Prozent in die MDax-Spitze vorgedrungen.



Kurz zuvor war bekannt geworden, dass sich der aktivistische Investor Paul Singer mit seinem Elliott-Fonds über Derivate einen Anteil von 6 Prozent am Portalbetreiber gesichert hat.

Erst in der Vorwoche war ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone gescheitert, weil die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht worden war. Schon da hatte Analyst Ian Whittaker vom Investmenthaus Liberum vermutet, dass Übernahmefantasie der Haupttreiber der Kursentwicklung bleiben wird - nun allerdings mit Branchenkonkurrenz wie Naspers, Adevinta oder Axel Springer als Interessenten. Whittaker hält eine Übernahme letztlich für wahrscheinlich.

Singer wolle wohl rechtzeitig mit im Boot sitzen, so ein Börsianer. Besonders attraktiv werde ein Einstieg dadurch, dass es bei Scout24 auch operativ sehr gut laufe. Er werde seinen Schnitt also wohl auch ohne eine Übernahme machen, so der Händler./ag/mis

