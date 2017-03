AKTIE IM FOKUS: Schwindendes Eigenkapital sorgt für Kursrutsch bei Solarworld

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Solarworld haben am Dienstag kräftig unter dem schwindenden Eigenkapital des früheren TecDax-Mitglieds gelitten.



Nachdem sie zwischenzeitlich ausgesetzt waren, kehrten die Papiere des Photovoltaik-Unternehmens am Nachmittag zunächst mit einem Einbruch um rund 33 Prozent in den Handel zurück. Zuletzt dämmten sie ihr Minus auf 11,6 Prozent ein und kosteten damit 3,50 Euro.

Wie Solarworld mitgeteilt hatte, ist das Eigenkapital wegen eines teuren Restrukturierungsprogramms und hoher Verluste im Tagesgeschäft empfindlich zusammengeschrumpft. Nach dem ersten Einbruch sorgte am Markt aber die Auffassung für etwas Erleichterung, dass es im Gesamtkonzern noch Kapitalpuffer gebe. In den Tochtergesellschaften sei noch viel Substanz vorhanden, sagte ein Sprecher.

Für Mollstimmung sorgte die Meldung auch beim letzten Branchenwert im TecDax: Die Papiere des Wechselrichter-Spezialisten SMA Solar verloren am Nachmittag 2 Prozent und gehörten damit zu den größten Verlierern im Technologiewerte-Index./tih/das

