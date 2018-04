AKTIE IM FOKUS: Schwaches Debüt von SGL-Konkurrent GrafTech in New York

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der bereits schleppend angelaufene Börsengang des Kohlenstoffspezialisten GrafTech hat am Donnerstag an der Wall Street die Anleger enttäuscht.



Die Aktien starteten mit 14,75 US-Dollar etwas unter dem Ausgabepreis von 15 Dollar, den sie anschließend nur kurz überschreiten konnten. Im weiteren Handel begaben sie sich dann auf Talfahrt und näherten sich zuletzt der Marke von 14 US-Dollar - gleichbedeutend einem Minus von mehr als 6,5 Prozent für die zum Zug gekommenen Aktionäre.