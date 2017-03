AKTIE IM FOKUS: Schwache Rohstoffe ohne Einfluss auf Aurubis - Dividende treibt

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis haben sich am Montag nach Aussagen zur Dividende vom schwachen Rohstoffsektor abgekoppelt und an der MDax-Spitze deutlich zugelegt.



Gegen Mittag kosteten die Titel des Kupferkonzerns 59,80 Euro - ein Plus von 1,29 Prozent. Im frühen Handel waren sie zeitweise bis auf 60,54 Euro vorgerückt, womit sie ihr Rekordhoch bei 62,23 Euro aus dem Oktober 2015 wieder ins Visier nahmen. Der Index der mittelgroßen Werte stand zuletzt gut 1 Prozent tiefer.

In der "Euro am Sonntag" hatte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Schachler weiter steigende Dividendenzahlungen avisiert. "Unser Ziel ist, 50 Prozent des Gewinns der AG auszuschütten, und das haben wir in den vergangenen Jahren im Durchschnitt auch getan. Da wir Ergebnisse steigern wollen, wird auch die Dividende ansteigen", sagte er. Der Manager signalisierte zudem zur Erschließung neuer Geschäftsfelder Bereitschaft zu einer großen Übernahme.

Die DZ Bank setzte die Aurubis-Aktien derweil auf die Liste ihrer "Equity Long Ideas". Analyst Dirk Schlamp sieht den Konzern auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen.

Die zum Wochenauftakt unter Druck stehenden Rohstoffpreise hinterließen keine Spuren beim Aurubis-Aktienkurs. DZ-Bank-Experte Schlamp erwartet in Zukunft auch wieder steigende Kupferpreise, was den Aurubis-Kurs weiter stützen sollte./ajx/fbr