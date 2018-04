AKTIE IM FOKUS: Schwache Margen drücken Bed, Bath & Beyond auf mehrjähriges Tief

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Heimausstatters Bed, Bath & Beyond sind am Donnerstag nach enttäuschenden Quartalszahlen um fast 20 Prozent auf den niedrigsten Kurs seit mehr als neun Jahren eingebrochen.



Vor allem die Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon und Wayfair drückte auf die Margen von Bed, Bath & Beyond. Vom Hoch von Anfang 2015 sind die Papiere mittlerweile um mehr als 60 Prozent eingebrochen.