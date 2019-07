AKTIE IM FOKUS: Schlechte Stimmung für Technologie trifft auch Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die generelle Zurückhaltung von Anlegern im Technologiesektor hat am Donnerstag auch die Aktien von Wirecard belastet.



Sie lagen mit einem Abschlag von 1,8 Prozent auf 139,75 Euro auf dem vorletzten Platz im Dax hinter SAP . Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Europas Technologiesektor verlor 2 Prozent.

Ein Händler verwies zudem auf die überraschend schwachen Abonnentenzahlen von Netflix am Vorabend. Die Zahl der Nettoneukunden im zweiten Quartal sei nur etwa halb so hoch wie am Markt erwartet und auch nur halb so hoch wie im ersten Quartal. "Weniger Kunden bedeuten auch weniger Online-Zahlungen", sagte der Händler. Investoren könnten sich fragen, ob das starke Wachstum weiter zu halten sei. Der Kurseinbruch der Netflix-Aktie von 12 Prozent trübe jedenfalls die Stimmung ein./bek/jha/

