AKTIE IM FOKUS: Schaeffler knüpfen an Vortagsrally an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Schaeffler haben am Mittwoch an ihren Kurssprung vom Vortag angeknüpft.



Nachdem besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen die Aktien am Vortag schon um 13 Prozent nach oben katapultiert hatten, hielten nun positive Analystenstimmen die Anleger bei Laune. Am Vormittag rückten die Papiere weiter vor um 2,4 Prozent auf 9,22 Euro. Sie schafften es so nach einem Jahr wieder, sich klar über der 9-Euro-Marke abzusetzen.

Analysten fangen nun an, optimistischer für die Papiere zu werden. Die Analysehäuser Pareto und Warburg sprachen ihnen eine Kaufempfehlung aus. Laut dem Warburg-Experten Marc-Rene Tonn zeugt das dritte Quartal von Verbesserungen bei den Gewinnen und Barmittelzuflüssen. Tim Schuldt von Pareto gibt sich nun stärker davon überzeugt, dass der Autozulieferer bei der Gewinnentwicklung die Talsohle durchschritten hat./tih/fba

