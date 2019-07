AKTIE IM FOKUS: Schaeffler nach Aussagen zum Marktumfeld unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zurückhaltende Aussagen des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler haben am Montag auf den Aktienkurs gedrückt.



Die Papiere fielen zuletzt um 4,3 Prozent auf 6,26 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch um mehr als vier Prozent gestiegen waren. Damit droht den Titeln ein Rückfall unter das bisherige Rekordtief von Mitte Juni bei 6,062 Euro.

Das Unternehmen stellt sich in Anbetracht der schwachen Autokonjunktur in China und Europa auf weiterhin schwierige Marktbedingungen ein. Eine Entspannung sei derzeit noch nicht in Sicht.

Analyst Michael Punzet von der DZ Bank hatte jüngst darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen an die Automobilproduktion im bisherigen Jahresverlauf kontinuierlich gesunken seien. Analystin Cara Luciano von der Berenberg Bank sprach von einem "konstanten Trommelfeuer negativer Nachrichten" aus dem Automobilsektor./bek/fba

