AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich fest - 'Kein Wachstum um jeden Preis'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Sartorius haben am Montag vorbörslich zugelegt.



Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie 1,09 Prozent auf 148,90 Euro und dürften dabei auch von einem Interview profitiert haben. Nach einer regen Übernahmetätigkeit drosselt der Pharma- und Laborzulieferer das Tempo seiner Zukäufe. Die zuletzt stark gestiegenen Bewertungen von Technologiefirmen erschweren die Einkaufstour des künftigen MDax -Mitglieds. "Wir schauen uns um und werden auch aktiv, wenn sich eine Chance bietet, aber wir wollen kein Wachstum um jeden Preis", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa am Wochenende in Göttingen.

Zudem sieht Kreuzburg das Unternehmen auf gutem Weg zu den erst kürzlich angehobenen Umsatzzielen für 2018. Die Aktionäre sollen außerdem weiterhin ein Viertel des maßgeblichen Jahresüberschusses erhalten./ck/fba

