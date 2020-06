AKTIE IM FOKUS: Sartorius können Rekordhoch nicht verteidigen - Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem knappen Rekordhoch von 339 Euro im frühen Handel haben die Papiere von Sartorius am Dienstag unter Gewinnmitnahmen gelitten.



Am Vormittag rutschten die Papiere des Laborausrüsters mit minus 3 Prozent auf 323 Euro an das MDax -Ende. Als Profiteur der Corona-Krise hatten sie sich seit dem vierwöchigen Pandemie-Crash Mitte März mehr als verdoppelt.

Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler hatte sein Kursziel vor dem Wochenende auf 360 Euro aufgestockt und signalisiert damit weiteres Kurspotenzial. Die Kursziele der anderen Experten sind inzwischen jedoch teils meilenweit übertroffen worden. Volker Stoll von der LBBW hatte in der Vorwoche angesichts der hohen Bewertung der Papiere zum Verkauf geraten./ag/fba

